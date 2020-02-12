Розвінчані популярні міфи про добову норму води

Вчені прийшли до висновку, що користь звичайної води для людини перебільшена. За їх словами добова норма дорівнює двом літрам води на день не відповідає науковим підтвердженням.

Фахівці запевняють, що норма споживання води для кожної людини індивідуальна і єдиного стандарту просто не існує.

І ще: Психолог назвав простий спосіб позбутись стресу

Все залежить від того, як людський організм змінює потреби в залежності від різних факторів. Медики підкреслюють, що споживання води ввечері має бути значно меншим, ніж денне. Якщо людина веде активний спосіб життя, то рідина в організмі буде витрачатися швидше. Люди, які довго у приміщенні, будуть пити набагато менше води. Якщо людина займається спортом, то споживання рідини збільшується.

Єдиної норми для всіх людей не існує, але все ж є ті загальноприйняті мінімуми, яких рекомендують дотримуватися. Наприклад, кавоманам необхідно збільшити кількість води. Крім того, вчені відзначили, що рідина сильного впливу на обмін речовин не робить.

Читайте також: Чому з'їджене руками здається смачнішим