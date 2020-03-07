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Дієтологи розповіли, як часто потрібно зважуватися, щоб скинути зайве

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Щоденне зважування позитивно впливає на процес схуднення - фото 1
Щоденне зважування позитивно впливає на процес схуднення

Щоденне зважування – складова успішного схуднення. Експерти переконані, що щоденний контроль ваги – чудове поєднання до відстеження калорій, планування прийомів їжі, а також контролю своєї активності.

Дослідження засвідчило, що 20,3% з тих, хто досягає необхідної маси тіла, а потім підтримує її, зважується щодня.

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Результати дослідження:

  • Учасники, які щодня зважувалися, в середньому втратили від восьми до дев'яти кілограмів після шести місяців програми схуднення.
  • Ті, хто ігнорував зважування, або зважувався рідко, втратили менше – від трьох до п'яти кілограмів.
  • Щоденне зважування підвищує у 11 разів ймовірність того, що протягом шести місяців ви зможете втратити п'ять і більше відсотків початкової маси тіла.
  • Щоденне зважування знижує ризик набору ваги.
Ваги допомагають не лише контролювати вашу вагу - фото 390739
Ваги допомагають не лише контролювати вашу вагу

Правила зважування

  • Зважуйтеся в один і той же час – маса тіла коливається в залежності від часу доби. Багато людей віддають перевагу зважуванню вранці, коли шлунок не був переповнений. Утім, краще спочатку сходити до туалету.
  • Роздягніться, адже предмети одягу мають свою вагу. Не забудьте про аксесуари, годинники, шпильки.
  • Абсолютно нормально бачити коливання ваги, не втрачати вагу тривалий час, якщо ви намагаєтеся схуднути. Вага води (набряки) грає роль, особливо для жінок, чия вага буде змінюватися у залежності від менструального циклу.
  • Силові тренування можуть сприяти набору ваги – нарощується м'язова маса.

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Джерело: steadyhealth
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