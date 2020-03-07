Дієтологи розповіли, як часто потрібно зважуватися, щоб скинути зайве

Щоденне зважування – складова успішного схуднення. Експерти переконані, що щоденний контроль ваги – чудове поєднання до відстеження калорій, планування прийомів їжі, а також контролю своєї активності.

Дослідження засвідчило, що 20,3% з тих, хто досягає необхідної маси тіла, а потім підтримує її, зважується щодня.

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Результати дослідження:

Учасники, які щодня зважувалися, в середньому втратили від восьми до дев'яти кілограмів після шести місяців програми схуднення.

Ті, хто ігнорував зважування, або зважувався рідко, втратили менше – від трьох до п'яти кілограмів.

Щоденне зважування підвищує у 11 разів ймовірність того, що протягом шести місяців ви зможете втратити п'ять і більше відсотків початкової маси тіла.

Щоденне зважування знижує ризик набору ваги.

Ваги допомагають не лише контролювати вашу вагу

Правила зважування

Зважуйтеся в один і той же час – маса тіла коливається в залежності від часу доби. Багато людей віддають перевагу зважуванню вранці, коли шлунок не був переповнений. Утім, краще спочатку сходити до туалету.

Роздягніться, адже предмети одягу мають свою вагу. Не забудьте про аксесуари, годинники, шпильки.

Абсолютно нормально бачити коливання ваги, не втрачати вагу тривалий час, якщо ви намагаєтеся схуднути. Вага води (набряки) грає роль, особливо для жінок, чия вага буде змінюватися у залежності від менструального циклу.

Силові тренування можуть сприяти набору ваги – нарощується м'язова маса.

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