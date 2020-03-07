Чай проти Кави: науковці розповіли, що впливає на наші смакові вподобання

На наші смакові вподобання впливає низка факторів. Утім, одним із основних є саме спадковість (гени). Вони й визначають, що вам подобатиметься більше: чай чи кава.

Все людство можна умовно поділити на любителів кави і чаю.

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Учені з Riken Center for Integrative Medical Sciences і Університету Осаки в Японії вирішили з'ясувати, чи існують якісь генетичні зв'язки з уподобаннями цих напоїв. Для цього вони вивчили генетичну інформацію та харчові вподобання понад 160 тисяч жителів Японії.

Результати цього дослідження опубліковані в журналі Nature Human Behavior. Воно продемонструвало наявність 13 харчових вподобань, включаючи вживання алкоголю, вибір напоїв і їжі, які пов'язані з певним набором генів. Деякі з цих асоціацій збільшували ймовірність хвороб на кшталт раку і діабету.

Гени визначають наші смакові вподобання

Їжа багато в чому визначає здоров'я людини, але тепер доведено, що і гени людини визначають її вибір в їжі. Геномні дослідження зазвичай проводяться для пошуку специфічних генетичних варіацій, пов'язаних з підвищеним ризиком тих чи інших хвороб. Наприклад, 1 000 осіб групують разом для того, щоб визначити, як варіації або зміни в їх ДНК можуть бути використані для передбачення розвитку різного роду недуг. Тепер дослідники проаналізували наявність цих варіацій і вибір їжі.

Були встановлені відмінності у ДНК, що впливають на любов людини до чаю або кави. Ці гени посилювали сприйняття певних смаків, що впливало на формування харчових вподобань. Деякі гени впливали на тягу людини до гіркого смаку, і тому вона частіше вибирала тофу. А при відсутності цих варіантів вживала менше алкоголю або взагалі не пила. У любителів риби і овочів були генетичні варіанти, які роблять їх чутливішими перед смаком унамі.

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