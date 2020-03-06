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Науковці розповіли, як худнути без фізичних навантажень

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Для схуднення не обов'язково цілі дні проводити у спортзалі - фото 1
Для схуднення не обов'язково цілі дні проводити у спортзалі

Зазвичай 20% добової енергії організму витрачає мозок. Однак навчання і будь-яка розумова праця можуть помітно збільшити цей відсоток. Розв'язання складних завдань, логічні ігри, заучування напам'ять – усе це максимально активізує мозок і змушує його використовувати більше енергії!

Так, досвід за участю добровольців підтвердив, що при виконанні певних завдань знижується рівень глюкози у крові. Що свідчить про збільшення енерговитрат мозку. Піддослідні витрачали приблизно 200 ккал, просто розв'язуючи математичні завдання на комп'ютері або заучуючи напам'ять текст.

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Стрес теж сприяє збільшенню енерговитрат до 40%. Як показали дослідження, вже за 72 години до складного тесту студенти можуть спалювати на 750 ккал більше, ніж зазвичай. А у день самого іспиту цей показник досягає 1000.

Розв'язування задач сприяє схудненню - фото 390609
Розв'язування задач сприяє схудненню

Шахова партія також здатна спалити кілька кілокалорій. Підвищення ритму серця і дихання під час неї несуттєво прискорюють метаболізм. Але так можна позбутися всього від 100 кілокалорій за годину. Це значно менше, ніж витрачається під час спортивного тренування. Втім, сам процес не потребує надмірного виснажування, адже вам навіть не доведеться вставати з-за столу.

Відтак, учені зауважили, що розумова праця не може повністю замінити спорт, але стане дуже корисним доповненням до фізичної активності.

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Джерело: Mens Life
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