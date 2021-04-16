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Дієтологи розповіли про користь усіх молочних продуктів

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Молоко - фото 1
Молоко / pinterest

Молочні продукти входять до складу так званої тарілки здорового харчування і є одним з найкращих і легко засвоюваних джерел якісного білка.

Про це розповіла лікарка-дієтологиня Оксана Скиталінська у фейсбуці.

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"Біохімія молочних продуктів за своїм хімічним складом це цілий комплекс біологічних сполук, який позитивно впливає на наше здоров'я: вони низькокалорійні, містять корисний молочний жир, корисний молочний білок, вітаміни А, D, E, мають багато легко засвоюваного кальцію, а також фосфор", – сказала дієтологиня.

Зі свого боку кальцій, що міститься в молочних продуктах, – це:

  • профілактика каменів у нирках
  • профілактика раку кишечника
  • кровотворення
  • нервова і м'язова системи
  • контроль тиску крові
  • здоров'я кісток
  • здоров'я ясен

За словами лікарка, кальцій потрібен кожен день, особливо в старшому віці – молочний раціон повинен складати основу харчування.

Дієтологи розповіли про користь усіх молочних продуктів - фото 455955

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