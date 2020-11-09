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Дієтологи розповіли, кому не варто їсти лимони

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Лимони - фото 1
Лимони / gettyimages

Дієтолог Світлана Фус поділилася, кому шкідливо їсти лимон. Експерт зазначила, що будь-якій людині не можна їсти лимони в необмеженій кількості.

Лимон, зокрема, не можна приймати в їжу тим, у кого є на нього алергічна реакція, написала Фус на своїй сторінці в Instagram. Експерт додала, що лимони не варто вживати і тим, хто береже зуби, оскільки лимонний сік руйнує зубну емаль.

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Кому шкідливий лимон – попередження від дієтолога:

Людям, які страждають від підвищеної кислотності, гастриту, панкреатиту, виразки або запальних захворювань кишечника. "Лимонний сік значно посилює секрецію шлункового соку, що вкрай несприятливо впливає і на підшлункову залозу і на кишечник", – підкреслила Фус.

Лимон – це цитрусова рослина і його плід. Батьківщиною лимона вважаються Індія, Китай і тропічні острови Тихого океану.
Однак у лимона є й своя користь. У м'якоті лимона міститься, зокрема, багато органічних кислот (лимонна і яблучна), вітаміни рибофлавін, тіамін і аскорбінова кислота (вітамін С, до 0,085%).

Дієтологи розповіли, кому не варто їсти лимони - фото 434191

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Джерело: instagram
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