Дієтологи розповіли, кому не варто їсти лимони

Дієтолог Світлана Фус поділилася, кому шкідливо їсти лимон. Експерт зазначила, що будь-якій людині не можна їсти лимони в необмеженій кількості.

Лимон, зокрема, не можна приймати в їжу тим, у кого є на нього алергічна реакція, написала Фус на своїй сторінці в Instagram. Експерт додала, що лимони не варто вживати і тим, хто береже зуби, оскільки лимонний сік руйнує зубну емаль.

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Кому шкідливий лимон – попередження від дієтолога:

Людям, які страждають від підвищеної кислотності, гастриту, панкреатиту, виразки або запальних захворювань кишечника. "Лимонний сік значно посилює секрецію шлункового соку, що вкрай несприятливо впливає і на підшлункову залозу і на кишечник", – підкреслила Фус.

Лимон – це цитрусова рослина і його плід. Батьківщиною лимона вважаються Індія, Китай і тропічні острови Тихого океану.

Однак у лимона є й своя користь. У м'якоті лимона міститься, зокрема, багато органічних кислот (лимонна і яблучна), вітаміни рибофлавін, тіамін і аскорбінова кислота (вітамін С, до 0,085%).

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