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Дієтологи підказали, як скинути 5 кг за тиждень

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Кефір повинен бути тільки свіжий - фото 1
Кефір повинен бути тільки свіжий / Eda-land

Популярна кефірно-гречана дієта дійсно може дати результати.

У гречці багато корисних вітамінів і мінералів. А користь кефіру відома давно – кисломолочний продукт також чудово очищає кишечник, і в ньому є біфідобактерії.

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Під час гречаної дієти практично немає відчуття голоду, але є кілька особливостей. По-перше, гречку необхідно готувати з вечора: залити стакан промитої гречаної крупи окропом, щоб зверху було води з палець, і необхідно зачекати до ранку, попередньо закутавши її. У ній не повинно бути спецій, солі і масла, припустимі лише кілька крапель соєвого соусу без хімікатів. Кефір повинен бути тільки свіжий, на добу можна випити до 1 літра.

Також необхідно випивати не менше півтора літри води або зеленого чаю без цукру. Іноді потрібно підживлювати себе свіжим огірком без солі або зеленим яблуком. Слід розуміти, що ця дієта спрямована не на зниження великої кількості жиру, а на підсушування організму, такий тип харчування допустимий не більше ніж 10 днів поспіль.

Дієтологи підказали, як скинути 5 кг за тиждень - фото 302657
Дієтологи підказали, як скинути 5 кг за тиждень

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Джерело: slimim.diet
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