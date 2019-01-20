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Ця їжа допомагає "накачати" м'язи

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Тим, хто відвідує спортзал, необхідний білок в щоденному режимі харчування - фото 1
Тим, хто відвідує спортзал, необхідний білок в щоденному режимі харчування / The Challenger

Які продукти сприяють набору м'язової маси і більш швидкому відновленню.

Сир. Це чудове джерело білка, яке абсолютно необхідне для росту м'язової маси як чоловіків, так і жінок. Сир обов'язково потрібно включити в раціон людини, яка хоче домогтися результатів у ході інтенсивних тренувань. До речі, в ньому набагато більше білка, ніж в йогурті.

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Яйця. Ще одне зразкове джерело білків, від якого теж не слід відмовлятися. Яйця абсолютно необхідні для будівництва та збереження вражаючої мускулатури. Наука довела, що яйця – це дуже корисний продукт.

Сир Рікотта. Тим, хто відвідує спортзал, необхідний білок в щоденному режимі харчування, який потрібен для будівництва мускулатури. Білки разом з вуглеводами – це наше паливо і будівельні матеріали. Сир Рікотта є чудовим джерелом молока, що відноситься до категорії білкових продуктів. У ньому також багато калорій, які заповнять втрачену енергію.

Ця їжа допомагає 'накачати' м'язи - фото 302357
Ця їжа допомагає "накачати" м'язи

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Джерело: fitseven
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