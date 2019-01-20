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Дієтологи назвали головну помилку, що заважає схуднути

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Навіть корисні продукти можуть нашкодити - фото 1
Навіть корисні продукти можуть нашкодити / menslife

Відмова від солодощів і фастфуду не гарантує вам швидкого схуднення.

Здорова дієта повна пасток, в які легко потрапляють ті люди, які хочуть схуднути. Експерти розповіли про те, яка помилка заважає вам отримати фігуру своєї мрії.

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Ви не стежите за розміром порцій

Багато хто вважає, що, якщо продукт корисний, то можна їсти його у необмеженій кількості. Це велика помилка. Навіть корисні продукти на кшталт каш, цільнозернових макаронів або солодких фруктів, споживані без обмежень, цілком можуть звести нанівець всі ваші старання.

Як виправити

Купіть кухонні ваги і зважуйте всі продукти, які споживаєте. Скачайте додаток для підрахунку калорій або ведіть щоденник, щоб не перевищувати свою денну норму. Пам'ятайте, що на упаковках і в таблицях вказують калорійність на 100 грамів необробленого продукту, а вага сухого/сирого і готового продуктів може сильно відрізнятися. Тому, або зважуйте продукти до приготування, або шукайте у таблицях калорійності готові продукти.

Дієтологи назвали головну помилку, що заважає схуднути - фото 302426
Дієтологи назвали головну помилку, що заважає схуднути

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