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Дієтологи назвали три золоті правила для схуднення

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Дієта - фото 1
Дієта / buteykomoscow

Є багато способів швидко схуднути. Проте багато планів дієти викликають почуття голоду або незадоволеності. Вчені з'ясували, як швидко і легко схуднути за три кроки.

Низьковуглеводні дієти ефективні для схуднення, і їх легше дотримуватися, ніж інших режимів харчування. Ось триетапний план схуднення, який заснований на низьковуглеводній дієті:

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Зменште споживання вуглеводів
Видалення цукру і крохмалю або вуглеводів зі свого раціону може знизити апетит, знизити рівень інсуліну і змусити вас схуднути без почуття голоду.

Їжте білок, жири та овочі
Готуйте кожний прийом їжі з білка, жиру і овочів з низьким вмістом вуглеводів. Як правило, це дозволить вам взяти з їжі 20-50 грамів вуглеводів і значно знизити рівень голоду.

Піднімайте тяжкості три рази на тиждень
Тренування з обтяженнями, такі як підняття важких предметів, можуть бути найкращим варіантом для схуднення. Якщо це неможливо, ефективні кардіотренування.

Дієтологи назвали три золоті правила для схуднення - фото 421088

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Джерело: buteykomoscow
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