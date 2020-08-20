Дієтологи назвали три золоті правила для схуднення

Є багато способів швидко схуднути. Проте багато планів дієти викликають почуття голоду або незадоволеності. Вчені з'ясували, як швидко і легко схуднути за три кроки.

Низьковуглеводні дієти ефективні для схуднення, і їх легше дотримуватися, ніж інших режимів харчування. Ось триетапний план схуднення, який заснований на низьковуглеводній дієті:

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Зменште споживання вуглеводів

Видалення цукру і крохмалю або вуглеводів зі свого раціону може знизити апетит, знизити рівень інсуліну і змусити вас схуднути без почуття голоду.

Їжте білок, жири та овочі

Готуйте кожний прийом їжі з білка, жиру і овочів з низьким вмістом вуглеводів. Як правило, це дозволить вам взяти з їжі 20-50 грамів вуглеводів і значно знизити рівень голоду.

Піднімайте тяжкості три рази на тиждень

Тренування з обтяженнями, такі як підняття важких предметів, можуть бути найкращим варіантом для схуднення. Якщо це неможливо, ефективні кардіотренування.

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