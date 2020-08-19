Які прості продукти прискорюють метаболізм

Що їсти, щоб пришвидшити метаболізм

Німецькі науковці перерахували смаколики, які можна з упевненістю назвати природними прискорювачами метаболізму. Всі ці продукти можна знайти у звичайних магазинах.

Німецькі науковці перерахували смаколики, які можна з упевненістю назвати природними прискорювачами метаболізму. Всі ці продукти можна знайти у звичайних магазинах.

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Чорниця. Регулярне вживання чорниці допомагає не лише повернути баланс цукру в крові, а також зменшує ймовірність запалень в організмі. Тому знижуються ризики розвитку серцевих захворювань, раку та діабету.

Регулярне вживання чорниці допомагає не лише повернути баланс цукру в крові, а також зменшує ймовірність запалень в організмі. Тому знижуються ризики розвитку серцевих захворювань, раку та діабету. Какао. Несолодкий шоколад та улюблений напій дітей має вдосталь мінералів, серед яких є магній. Саме він не лише бореться із появою зайвих кілограмів завдяки покращенню обміну речовин, а й зменшує шанси та діабет.

Джерела білків. Протеїни не дарма вважаються одними із найефективніших для пришвидшення метаболізму. Такі продукти є у кожній дієті, адже у поєднанні з фізичними навантаженнями, вони допомагають зменшити кількість жиру.

Протеїни не дарма вважаються одними із найефективніших для пришвидшення метаболізму. Такі продукти є у кожній дієті, адже у поєднанні з фізичними навантаженнями, вони допомагають зменшити кількість жиру. Ананас. У нього є ферменти, які справді змушують організм активно працювати над перетравленням їжі. Але варто розуміти, що ананасами не можна зловживати, адже можна отримати не лише схуднення, а й проблеми з кишково-шлунковим трактом.

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