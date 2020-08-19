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Які прості продукти прискорюють метаболізм

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Що їсти, щоб пришвидшити метаболізм - фото 1
Що їсти, щоб пришвидшити метаболізм

Німецькі науковці перерахували смаколики, які можна з упевненістю назвати природними прискорювачами метаболізму. Всі ці продукти можна знайти у звичайних магазинах.

Німецькі науковці перерахували смаколики, які можна з упевненістю назвати природними прискорювачами метаболізму. Всі ці продукти можна знайти у звичайних магазинах.

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  • Чорниця. Регулярне вживання чорниці допомагає не лише повернути баланс цукру в крові, а також зменшує ймовірність запалень в організмі. Тому знижуються ризики розвитку серцевих захворювань, раку та діабету.
  • Какао. Несолодкий шоколад та улюблений напій дітей має вдосталь мінералів, серед яких є магній. Саме він не лише бореться із появою зайвих кілограмів завдяки покращенню обміну речовин, а й зменшує шанси та діабет.
Які прості продукти прискорюють метаболізм - фото 420893
  • Джерела білків. Протеїни не дарма вважаються одними із найефективніших для пришвидшення метаболізму. Такі продукти є у кожній дієті, адже у поєднанні з фізичними навантаженнями, вони допомагають зменшити кількість жиру.
  • Ананас. У нього є ферменти, які справді змушують організм активно працювати над перетравленням їжі. Але варто розуміти, що ананасами не можна зловживати, адже можна отримати не лише схуднення, а й проблеми з кишково-шлунковим трактом.
Які прості продукти прискорюють метаболізм - фото 420894

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Джерело: newsyou
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