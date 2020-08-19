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Коронавірус Карантин Білорусь

У ВООЗ розповіли, хто сприяє поширенню коронавірусу у світі

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Через кого коронаівірус продовжує поширюватись світом - фото 1
Через кого коронаівірус продовжує поширюватись світом

Пандемія коронавірусу досі не затихає, хоча минуло вже кілька місяців від моменту, коли країни по всьому світу почали вводити карантин. У Всесвітній організації охорони здоров'я пояснили, хто ж найактивніше поширює COVID.

У ВООЗ повідомили, що найчастіше переносять вірус і не підозрюють про це саме молоді люди віком від 20-40 років. У них можуть простежуватись легкі симптоми захворювання, але ця вікова категорія не помічає їх та стає небезпечною для оточення.

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"Це збільшує ризик побічних ефектів у найбільш вразливих верств населення: літніх людей, хворих, осіб на тривалому лікуванні та тих, хто мешкає у густонаселених міських районах або сільських районах з браком нормального обслуговування", – пояснює регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Такесі Касай.

Але не варто думати, що молодь повністю захищена від коронавірусу. Адже за період з лютого по липень відчутно збільшилась і кількість хворих серед людей до 24 років. На думку експертів, саме ризикована поведінка цієї вікової категорії посприяла підйому рівня захворювання.

У ВООЗ розповіли, хто сприяє поширенню коронавірусу у світі - фото 420909

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Джерело: daily.afisha
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