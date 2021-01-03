Дієтологи назвали три корисні властивості кави

Кава містить в собі речовини, що зупиняють збільшення різних типів раку простати. Також з'ясувалося, що кава захищає від розвитку хвороби Альцгеймера.

Дослідження показало: при вживанні 3 горня кави на день імовірність розвитку Альцгеймера знижується на 65%. Крім цього, всупереч розхожій думці, кава підтримує здоров'я серця.

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Вченими з Гарвардської школи громадського здоров'я було здійснено масштабне дослідження, результати якого доводять: серед любителів кави хвороби серця трапляються рідше. Люди, які щодня випивають від 3 до 5 чашок кави, страждають від захворювань серця майже втричі рідше за тих, хто вважає за краще інші напої.

Також було відзначено, що вживання більше чотирьох горняток кави на день насправді може мати негативний вплив на тривалість життя. Тод Зонтаг, доктор медицини з Орландо зазначає, що вживання великої кількості кави може викликати безсоння, а також проблеми з серцем. Експерт запевняє, що вживання занадто великої кількості цукру може привести до передчасної смерті.

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