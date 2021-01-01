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Учені назвали несподівану причину набору зайвої ваги
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Ви не повірите, але причиною набору зайвої ваги може бути не лише ваш надмірний апетит. Ваше соціальне оточення теж може бути причиною появи надлишкової ваги, попереджають вчені з Університету Південної Каліфорнії.
Фахівці вважають, що ожиріння може поширюватися через спільноти людей як "соціальна інфекція".
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Щоб дійти до таких висновків, дослідники вивчили сотні сімей військовослужбовців, яким часто доводилося міняти місце проживання. Учасники жили на 38 військових базах по всій території США. Отримані результати показали, що сім'ї, які переїжджали у район з високим рівнем ожиріння, надалі також набирали зайву вагу.
Згідно з даними, кожне відсоткове збільшення місцевого показника ожиріння підвищувало ймовірність того, що людина буде мати надмірну вагу, до 6%. І чим довше сім'ї жили у таких районах, тим більшу кількість ваги вони набирали. Варто зазначити, що фахівці врахували вплив інших факторів, які могли б пояснити рівень ожиріння, наприклад, відсутність спортивних залів або наявність ресторанів швидкого харчування. Але, попри це, зв'язок рівня ожиріння з місцем проживання залишалася очевидним.
Експерти пояснюють цей ефект тим, що люди сприймають поведінку інших підсвідомо. "Соціальна інфекція при ожирінні означає, що якщо навколо вас багато людей, які страждають від ожиріння, це може збільшити ваші шанси стати товстим, – говорить доктор Ашлеша Датар. – Підсвідомо на людину впливає те, що роблять люди, які оточують її. Якщо людина переїжджає у спільноту, де малорухливий спосіб життя є нормою, вона теж починає дотримуватися такого способу життя. Це соціальний вплив".
Тож ми пропонуємо вам звернути увагу на людей, які навколо вас. Цілком імовірно, що ви набираєте зайву вагу несвідомо, повторюючи звички інших.
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