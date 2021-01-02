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Ці фрукти не дуже корисні для здоров'я печінки

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Яблука - фото 1
Яблука

Всі ми знаємо, що фрукти – цінне джерело вітамінів і корисних речовин, тому вони регулярно мають бути в раціоні. Але деякі з них у великій кількості можуть зашкодити роботі печінки.

Про це розповіла лікар-ендокринолог Зухра Павлова.

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Спеціалістка зазначила, що фрукти складаються з фруктози і глюкози, які в надлишку можуть викликати неалкогольну жирову хворобу печінки. Наприклад, в яблуках багато фруктози, а ось в абрикосах – глюкози. Тому, коли людина їсть регулярно яблуко або грушу, думаючи, що це нешкідливо, вона помиляється. Глюкоза під дією інсуліну переробляється в енергію і в жирові запаси, а фруктоза повністю захоплюється білками печінки.

Лікарка особливо не рекомендує вживати фрукти як перекус, тому що в організмі виробляється багато інсуліну. Найкраще поєднувати фрукти з йогуртом, сиром, горіхами: продуктами, в яких є білок, тому що він зменшує сплеск глюкози.

Ці фрукти не дуже корисні для здоров'я печінки - фото 441636

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Джерело: slezinger
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