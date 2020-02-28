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Чому дорослим людям варто щодня пити какао
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Чимало людей вважає какао дитячим напоєм, але насправді цей смаколик варто пити і дорослим. У чому користь какао – читайте далі.
Науковці з Північно-Західного університету в Чикаго заявили, що дорослим та літнім людям обов'язково потрібно щодня пити какао. Виявилось, що цей ароматний напій покращує кровообіг у всьому організмі та допомагає уникнути проблем з порушенням рухливості.
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З віком люди стикаються з багатьма проблемами зі здоров'ям, серед яких погіршення пам'яті та проблеми з опорно-руховим апаратом. Але з цим можна боротися, якщо не нехтувати спортом та вживати кожного дня по три горня какао або гарячого шоколаду.
Експеримент за участю добровольців віком від 60 років показав, що цей напій справді допомагає повернути рухливість. Какао містить багато епікатехіну, який допомагає забезпечити нормальний кровообіг до кінцівок.
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