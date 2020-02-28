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Чому чоловікам потрібно відмовитися від фастфуду

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Фастфуд негативно впливає на чоловічу фертильність - фото 1
Фастфуд негативно впливає на чоловічу фертильність

Науковці мають не вельми втішну новину для чоловіків, які обожнюють ласувати фастфудом. Виявляється, такі харчові вподобання можуть негативно вплинути на ваше інтимне життя.

Нове дослідження, опубліковане в JAMA Network Open, передбачає, що типовий для західних країн фастфуд призводить до зниження кількості сперматозоїдів у чоловіків.

І ще: Цей тип харчування позитивно впливає на сексуальне життя

Зокрема, учені пов'язують такі продукти як чіпси і піцу зі зниженням якості еякуляту. Одночасно з цим чистіша дієта з великою кількістю фруктів і овочів дає зворотний ефект.

Учені відзначають, що якість сперми знижувалася послідовно останні десятиліття. В рамках аналізу більш ніж 185 досліджень, вони виявили зниження на 50-60 відсотків у західних країнах у період з 1973 по 2011 роки. Перші ознаки зниження реєструються з 40-х років минулого століття.

Чоловікам слід відмовитися від фастфуду - фото 388724
Чоловікам слід відмовитися від фастфуду

За словами вчених, за останні 50 років дієта середньостатистичної західної людини серйозно змінилася. З'явилося більше оброблених продуктів, збільшилася кількість споживаних калорій. Усе це вкупі з несприятливою екологічною ситуацією може привести до зниження фертильності у чоловіків.

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Джерело: Medikforum
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