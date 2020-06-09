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Дієтологи назвали продукти, які обов'язково слід включити до свого сніданку
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Правильний сніданок вважається ключем до успішного схуднення за умови, що містить достатньо білка. Існує низка продуктів, які дуже багаті білком, – їх вживання під час першого за день прийому їжі допомагає стати стрункішими. І саме їх ми рекомендуємо додавати до свого сніданку. Але не все й відразу.
Насичений білком сніданок спонукає мозок забути про голод протягом усього дня. Згідно з дослідженням вчених Університету штату Міссурі, такий сніданок різко збільшує почуття насичення й одночасно приглушує діяльність центру задоволення у головному мозку, чия активність будить сильне відчуття голоду.
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Щоб успішно схуднути, включайте у свої сніданки продукти, дуже багаті білком, – за його вмістом вони не поступаються курячим яйцям.
Тунець. Вживати його часто не рекомендується через схильність накопичувати ртуть, але іноді цілком можна собі дозволити. Тунець належить до тих дарів моря, які, крім білка, особливо багаті жирними поліненасиченими омега-3 кислотами, вкрай корисними для роботи серця, судин, мозку.
Арахіс. 30 грамів продукту дають приблизно 10 відсотків добової норми білка. Крім того, це джерело цінних для організму фолієвої кислоти і вітаміну Е.
Йогурт. Головна умова: він повинен бути натуральним. Порція грецького йогурту може містити до 17 грамів білка – це дуже вагома доза.
Твердий сир. Багатий білком, він належить до жирних продуктів, але медики констатують: при помірному вживанні продукт прискорює обмін речовин, що обумовлено дією його молочнокислих бактерій, які позитивно впливають на мікрофлору органів шлунково-кишкового тракту. Їжте твердий сир: його кислоти перешкоджають виникненню ракових клітин в організмі.
Гарбузове насіння. Одні з кращих борців з невгамовним апетитом. Містять, крім харчових білків, залізо, що допомагає зберігати високий рівень енергії і захищає від голодних спазмів, які змушують накидатися на все шкідливе.
Тофу. Продукт містить усі дев'ять незамінних амінокислот, його білок допомагає знизити рівень "поганого" холестерину. Також він наповнений магнієм, міддю, цинком, вітаміном B1.
Вівсянка. 100 грамів вівса дають 10 грамів білка. При цьому продукт, насичений клітковиною, допомагає нормалізувати рівень цукру в крові, що важливо для схуднення і захисту від набору жиру.
Домашній сир. Як постачальник білка сир – "серйозніший" продукт, ніж молоко: 100 грамів можуть дати організму 13 грамів білка. Дослідження показують, що взаємодія кальцію з незамінними амінокислотами, які містяться у ньому, інтенсивно впливає на жировий обмін клітин і окислення жирів, що сприяє зменшенню жирового шару.
Ну і не варто забувати, що усі ці продукти надзвичайно смачні. Тож не лінуйтесь комбінувати сніданок так, щоб бодай один із них містився під час першого прийому їжі!
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