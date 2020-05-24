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Яких помилок ми припускаємося під час сніданку?

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Сніданок - фото 1
Сніданок / genuinehealth

Усі ми робимо грубу помилку, вибираючи для сніданку стандартні продукти, які не насичують організм.

Як стверджують фахівці снідати вранці це запорука бадьорого і активного дня. Важливо те, яка їжа потрапляє нам в шлунок після пробудження. Ми обмежуємо себе чашкою міцної кави або готуємо порцію вівсянки з фруктами, щоб запустити роботу метаболізму і мати гарне самопочуття на цілий день... але щось йде не так.

І ще: Що буде з організмом, якщо пити багато кави

1. Існує безліч рецептів заварювання кави. Деякі воліють пити каву без цукру, додати корицю в підбадьорливий напій або вершки. Дієтологи не рекомендують додавати велику кількість вершків і цукру, оскільки це може призвести до набору не потрібних нам калорій.

2. Після пробудження наш організм зневоднений. Зневоднення тягне за собою негативні наслідки для нашої когнітивної і фізичної активності. Ваше ранок повинен починатися з 200-350 грам води.

3. На прилавках магазинів можна знайти ранкові сніданки на будь-який смак, але вони зовсім не корисні, особливо для ранкового прийому їжі. Відсутність глютену у сніданках компенсується високим вмістом жиру і цукру.

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4. Про користь натуральних соків постійно сперечаються дієтологи. У соках відсутня клітковина, що призводить до швидкого настання голоду. Якщо ж ви все одно продовжуєте пити сік вранці, вирівняйте його прийом з вживанням білка і вуглеводів з високим вмістом клітковини.

5. Ми звикли думати, що м'ясні страви підходять тільки для обіду або вечері, але насправді можна включати в свій ранковий раціон нежирні продукти і цілозернові вуглеводи.

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Джерело: genuinehealth
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