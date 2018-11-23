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Дієтологи назвали продукт, який прискорює схуднення

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У великих кількостях ця приправа протипоказана - фото 1
У великих кількостях ця приправа протипоказана / Get A Life

Ця рослина прекрасно поєднується з м'ясом, рибою, овочами і навіть фруктами.

Базилік допомагає схуднути. У 100 грамах листя міститься всього 27 ккал. Також ця рослина чудово втамовує голод і насичує організм корисними речовинами.

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Ця приправа також допоможе впоратися зі стресом. У ній міститься багато вітаміну С і антиоксидантів, які сприятливо впливають на нервову систему. А калій знижує кров'яний тиск. Базилік врятує і від головного болю. Антиоксиданти камфен, цинеол і евенгол мають седативну дію.

В індійській медицині базилік вважається найкращим засобом для подовження молодості. Медики підтверджують: велика кількість вітаміну С, А, фітонутрієнтів і ефірних олій в складі благотворно позначається на стані всього організму. Однак, варто зазначити, що у великих кількостях ця приправа протипоказана при ішемічній хворобі серця, інфаркті, цукровому діабеті. Також вагітним жінкам перед вживанням базиліка варто проконсультуватися у лікаря.

Дієтологи назвали продукт, який прискорює схуднення - фото 290784
Дієтологи назвали продукт, який прискорює схуднення

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Джерело: pryanalavka
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