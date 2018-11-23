Ці продукти стимулюють ріст волосся

На здоров'я наших локонів значний вплив має якість харчування та продукти, що становлять основний раціон. Тому, якщо ви мрієте скоріше відростити довге та красиве волосся, варто звернути увагу на певні продукти.

Червоне м'ясо

У червоному м'ясі міститься багато заліза, яке необхідне для здоров'я та блиску волосся. При нестачі гемоглобіну корені волосся гірше забезпечуються поживою та киснем, а отже – росте повільніше.

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Яйця

Яйця містять у собі дві важливі для росту волосся речовини – лейцин і біотин. Перший сприяє швидшому діленню клітин, а другий безпосередньо впливає на ріст волосся. Однак тут слід пам'ятати, що біотин погано засвоюється організмом в поєднанні з білком. Тому для налагодження росту волосся варто відмовитися від вживання білка.

Додайте до раціону яйця / Tasty Yummies

Мигдаль

Як і в яйцях, в мигдалі присутній біотин, причому тут він представлений у більш засвоюваній формі. Щоб волосся росло швидше, буде достатньо щодня з'їдати по жменьці мигдальних горіхів.

Мигдаль сприяє росту волосся / Best Health Magazine Canada

Броколі

Вітаміни С і А, які містяться в цьому овочі, безпосередньо впливають на ріст волосся, стимулюють вироблення підшкірного сала, що діє як природний зволожувач і кондиціонер для шкіри голови та волосся. Наявність кальцію сприяє зміцненню волосяних фолікулів.

Броколі сприяє росту волосся / Simply Recipes

Полуниця

Полуниця дуже багата на вітамін В5 (пантенолом), який перешкоджає утворенню ранньої сивини та зберігає колір. Вітаміни В6 і В9 (фолієва кислота) запобігають випадання волосся, залізо надає йому міцність і силу.

Полуниця запобігає появі сивини / SuperValu

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