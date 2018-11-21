Дієтологи підказали, як не погладшати взимку

Взимку важливо одразу після пробудження випивати склянку чистої води.

Часте вживання їжі протягом дня невеликими порціями – базова умова дрібного харчування. Цей метод забезпечує постійну ситість і швидкий метаболізм, що допомагає не набрати вагу взимку.

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Дотримуватися дрібного харчування взимку порадили лікарі-дієтологи. Їжа, яку ви з'їдаєте невеликими порціями швидше засвоюється і не навантажує органи шлунково-кишкового тракту, печінку. Дієтологи порадили взимку вживати їжу дрібно кожні 2-3-4 години.

Лікарі порекомендували після пробудження насамперед випивати склянку чистої води. Через півгодини після цього можна випити каву і з'їсти сніданок. На сніданок експерти вважають корисним зварити яйця або приготувати яєчню з тостом з цільнозернового хліба або двома шматочками сиру. Через дві години після сніданку можна випити чашку чаю з крекером або вівсяним печивом, або з'їсти улюблений фрукт. Ще через дві-три години можна пообідати. За дві-три години після обіду не забороняється перекусити. Вечеряти ж експерти радять не пізніше, ніж за три години до сну.

Дієтологи підказали, як не погладшати взимку

Обід у холодний сезон обов'язково повинен бути гарячим. На вечерю краще віддати перевагу рослинній їжі або ж нежирному йогурту або сиру, м'ясо або рибу слід з'їдати вдень.

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