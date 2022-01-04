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Дієтологи назвали овочі, небезпечні для стрункої фігури

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Страва з бобових - фото 1
Страва з бобових / simpleslim

Чи можна набрати вагу від овочів і від яких саме овочів гладшають? В чому причина такого підступу?

На жаль, не всі овочі однаково корисні і є справжні диверсанти, яких варто знати в обличчя! Про це пише assol-club.

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Картопля. Картопля – це овоч із найвищим глікемічним індексом. У його складі виявлено велику кількість крохмалю, що створює великий ризик збільшення ваги та загрозу діабету 2 типу.

Горох. Свіжий зелений горошок у стручках – що може бути смачніше? А що може бути калорійніше? Горох корисний для нашого здоров'я, але він також багатий на крохмаль і інші поживні речовини, які допомагають жиру запасатися на нашій талії.

Кукурудза. Якщо у вас є проблеми з рівнем цукру або якщо ви маєте намір схуднути, на жаль, вам доведеться повністю відмовитися від кукурудзи. У цьому овочі занадто багато цукру.

Огірки. Ні-ні, самі по собі вони не змушують нас товстіти. Більш того, влітку вони практично необхідні нашому здоров'ю. Але в огірках дуже мало клітковини, і тому вони дуже швидко перетравлюються і нам хочеться терміново пожувати ще щось. А потім ще, і ще, і ще...

Смажені огірки - фото 490885
Смажені огірки

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