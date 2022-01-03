На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Експерти назвали 5 доступних суперпродуктів, які зміцнюють імунітет
-
- 98
Вживання цих суперпродуктів сприяє зміцненню імунної системи, стимулює організм до одужання у разі нездужання або інфекції. А найцінніше те, що усі вони максимально бюджетні.
Як пише Medikrofum, взимку надзвичайно важливо додати до свого раціону ці продукти. Вони однозначно позитивно вплинуть на ваше здоров'я та самопочуття. А також зможуть допомогти зміцнити імунну систему.
Це цікаво: Коли сонця не вистачає: 4 продукти, які поповнять запас вітаміну D
Цитрусові. Апельсини, грейпфрути, клементини та мандарини – все це смачні натуральні продукти, що ефективно підтримують активність імунної системи. Цитрусові містять велику кількість вітаміну С, що збільшує кількість білих кров'яних тілець, що допомагають організму боротися з інфекціями та хворобами.
Броколі. Цей зелений овоч називають суперпродуктом за насиченість вітамінами A, C, E, а також клітковиною, антиоксидантами. Броколі важливо не переварювати, готувати доцільно на пару або навіть їсти сирою, попередньо ретельно вимивши.
Часник. Містить багато сполук сірки, включаючи такий активний інгредієнт, як аліцин. Вживання пряного овоча може знизити ризик застуди, а при захворюванні на неї – полегшити симптоми. Багато інфекцій притуплюють почуття смаку, нюху. Тож використання сильних ароматів, наприклад, часнику, спецій може сприяти діагностиці, покращує відчуття хворої людини при їді, допомагає справлятися з проблемами зникнення апетиту.
Імбир. Гінгерол, активна сполука імбиру, забезпечує його протизапальні властивості. Імбирний чай – відмінний засіб, що заспокоює біль у горлі. Крім того, імбир – натуральні "ліки" від нудоти, заколисування.
Курятина. Миску курячого супу зазвичай пропонують тим, хто погано почувається, – і не дарма. Куряче м'ясо – це джерело вітаміну B6, життєво важливого для створення нових червоних кров'яних тілець. Також курятина є джерелом білка, який допомагає організму швидше набрати м'язову силу.
Читайте також: Як приготувати корисну каву: приголомшливий лайфхак
-
12:15Тіна Кароль святкує 37-річчя! Вгадай кліп зі співачкою за фото
-
11:47У мережі опублікували свіжі "живі" знімки Tesla Cybertruck: пікап готовий стати на конвеєр
-
11:19Перша леді зворушливо привітала Володимира Зеленського з днем народження
-
10:46Тетянин день: вітальні картинки та листівки з Днем ангела Тетяни 2022
-
10:18LAUD дискваліфікували з Нацвідбору на Євробачення: відомі причини та ім'я нового фіналіста
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
09:45Привітання з Днем ангела Тетяни: вірші, проза і смс на Тетянин день 2022
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
08:50Науковці назвали напій, за допомогою якого можна контролювати тиск
-
08:24Тетянин день: значення імені, сумісність і характер власниць
-
07:48Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
07:32Краща за iPhone 13 Pro Max: експерти протестували фронтальну камеру Pixel 6
-
07:10Три причини, що пояснюють наше бажання їсти солодке
- 24 січня
-
21:495 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
21:1725 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Nissan підготував особливу версію Juke напередодні прем'єри Бетмена
-
20:22Популярний блогер влаштував гнучкому OPPO Find N тест на міцність
-
19:53У NASA обирають меню для колонізаторів Марса та Місяця
-
19:43Популярність зашкалює: новий альбом The Weeknd побив рекорд Spotify
-
19:22Схудла Саша Зарицька скопіювала образ Кім Кардашян
-
19:11Аферист з Tinder: дивіться трейлер документалки від Netflix
-
18:51Про що думав дизайнер: епічні фото інтер'єрів, до яких надто багато питань
-
18:49Суглобова зарядка для всього тіла – найкраще після пробудження
-
18:32Суперкар Porsche з пробігом 333 тисячі кілометри пустять з молотка
-
12:15Тіна Кароль святкує 37-річчя! Вгадай кліп зі співачкою за фото
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
07:48Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
- 24 січня
-
21:495 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
-
18:51Про що думав дизайнер: епічні фото інтер'єрів, до яких надто багато питань
-
14:00Нацвідбір на Євробачення 2022: оголошені учасники конкурсу в Україні
-
12:15Найгарячіші образи Міші Бартон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 січня
-
07:49День ангела у лютому 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця
- 23 січня
-
20:20Дівчина тижня: гаряча акторка серіалу "Ейфорія" Хлоя Черрі, яка виявилася ще й порнозіркою
-
17:49Найпошкодженіше авто та шахрайські схеми: чим жив ринок вживаних машин у 2021 році
-
15:52Чому йод важливий для здоров'я та у яких продуктах його знайти
-
12:15Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
10:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 січня
-
08:22Несподівані помилки, яких ми припускаємося під час схуднення
- 22 січня
-
21:49Психологи розповіли, скільки сексу потрібно чоловікові для щастя
-
18:51Як завдяки 1 фотографії дізнатися, що чоловік готовий до серйозних стосунків
-
12:16Цим знакам Зодіаку дуже пощастить наприкінці січня 2022 року
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 січня
- 21 січня
-
20:19ТОП найгірших фраз, які вона може почути від тебе після сексу
-
16:51Не лише Буковель: куди поїхати на лижі чи сноуборд в Україні
-
14:29За допомогою iPhone 13 Pro зняли видовищний короткометражний фільм
-
11:51Міжнародний день обіймів: 5 причин обійматися
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 січня
-
07:57Учені з'ясували, чому не можна спати з увімкненим телевізором