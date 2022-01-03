Експерти назвали 5 доступних суперпродуктів, які зміцнюють імунітет

Ці продукти позитивно впливають на ваш імунітет

Вживання цих суперпродуктів сприяє зміцненню імунної системи, стимулює організм до одужання у разі нездужання або інфекції. А найцінніше те, що усі вони максимально бюджетні.

Як пише Medikrofum, взимку надзвичайно важливо додати до свого раціону ці продукти. Вони однозначно позитивно вплинуть на ваше здоров'я та самопочуття. А також зможуть допомогти зміцнити імунну систему.

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Цитрусові. Апельсини, грейпфрути, клементини та мандарини – все це смачні натуральні продукти, що ефективно підтримують активність імунної системи. Цитрусові містять велику кількість вітаміну С, що збільшує кількість білих кров'яних тілець, що допомагають організму боротися з інфекціями та хворобами.

Броколі. Цей зелений овоч називають суперпродуктом за насиченість вітамінами A, C, E, а також клітковиною, антиоксидантами. Броколі важливо не переварювати, готувати доцільно на пару або навіть їсти сирою, попередньо ретельно вимивши.

Часник. Містить багато сполук сірки, включаючи такий активний інгредієнт, як аліцин. Вживання пряного овоча може знизити ризик застуди, а при захворюванні на неї – полегшити симптоми. Багато інфекцій притуплюють почуття смаку, нюху. Тож використання сильних ароматів, наприклад, часнику, спецій може сприяти діагностиці, покращує відчуття хворої людини при їді, допомагає справлятися з проблемами зникнення апетиту.

Імбир. Гінгерол, активна сполука імбиру, забезпечує його протизапальні властивості. Імбирний чай – відмінний засіб, що заспокоює біль у горлі. Крім того, імбир – натуральні "ліки" від нудоти, заколисування.

Курятина. Миску курячого супу зазвичай пропонують тим, хто погано почувається, – і не дарма. Куряче м'ясо – це джерело вітаміну B6, життєво важливого для створення нових червоних кров'яних тілець. Також курятина є джерелом білка, який допомагає організму швидше набрати м'язову силу.

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