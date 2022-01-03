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Ці продукти тільки гальмують процес схуднення

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Схуднення - фото 1
Схуднення / familyoffice

Попри те, що про дієти та способи схуднення ми знаємо все і навіть більше, не у всіх нас виходить досягти бажаних результатів. Дієтологи назвали продукти з високим інсулінемічним індексом, які заважають худнути.

Вранці ми не відчуваємо голоду і тому часто пропускаємо сніданок. Дієтологи вважають, що цього категорично не можна робити. Легкий сніданок допоможе "включити" організм у роботу. Крім цього, ті, хто їдять сніданок, менше переїдають протягом дня, і відповідно не набирають зайвих кг, пише hochu.

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Білий хліб не наситить вас надовго, бо в ньому немає клітковини. Швидше за все, ви почнете споживати більше калорій, ніж потрібно, якщо ви залишите його в раціоні. Щоб не набирати зайвої ваги, краще їсти цілозерновий хліб. Фахівці також застерегли від вживання смажених страв у великій кількості олії або у фритюрі: смажені продукти дуже калорійні, а ви повнішаєте, коли споживаєте більше калорій, ніж спалюєте.

Так, до небезпечних дієтологи зарахували й молочні та бобові продукти. При цьому багата жирами їжа, оливкова олія та вершкове масло, бекон, сир або арахіс, не викликають швидкий викид цього гормону.

Ці продукти тільки гальмують процес схуднення- фото 490749
Ці продукти тільки гальмують процес схуднення

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