Дієтологи назвали оптимальну схему харчування

Чеські дієтологи провели експеримент, і прийшли до висновку, що дворазове харчування – сніданок і обід – сприяє ефективному схудненню.

Для того, щоб підтвердити свою гіпотезу, вчені стежили за станом здоров'я 54 пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу, котрі були поділені на дві групи.

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Учасники першої дотримувалися харчування, що складалося з трьох основних прийомів їжі та трьох перекусів, а от учасники другої мали лише щільний сніданок і обід. Загалом експеримент тривав 12 тижнів.

За словами авторів проекту, всі піддослідні, за якими вони спостерігали, змогли в результаті схуднути. Але люди з групи, в якій дотримувалися дворазового харчування, схудли більше, ніж інші. Також у них налагодилося більш здорове вироблення інсуліну в крові.

Дієтологи вважають корисним дворазове харчування

Крім цього, вчені зауважили одну особливість. Хоч усі піддослідні за умовами експерименту отримували з їжею однакову кількість калорій, у режимі дворазового харчування люди з часом починали споживати менше калорій у порівнянні з іншими учасниками.

Подібні результати вкотре доводять, що сніданок і обід мають біти щільними, а останній прийом їжі слід зробити максимально легким, – наголосили автори дослідження.

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