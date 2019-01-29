Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Чому у раціоні обов'язково має бути йогурт

  • 34
Чим корисний йогурт - фото 1
Чим корисний йогурт

Науковці розповіли про несподівану властивість йогуртів і те, чому не варто нехтувати ними у раціоні.

Британські дієтологи провели ряд досліджень і виявили, що звичайний йогурт допомагає нормалізувати артеріальний тиск. Річ у тому, що кисломолочний продукт містить чимало калію, який пришвидшує виведення зайвої солі з організму. Це у свою чергу і знижує тиск.

І ще: Названо фрукт, який продовжує молодість

Медики також не радять забувати про те, що йогурти багаті та кальцій та білок. А йогурти з низькою жирністю частенько є у списку продуктів для дієт, адже дозволяють побороти зайву вагу. За словами експертів, вживання цього смаколика 5 разів на тиждень дозволить зміцнити здоров'я.

Чим корисний йогурт - фото 304432
Чим корисний йогурт

Читайте також: Чи дійсно вода з лимоном сприяє схудненню: думка дієтологів

Джерело: orthodox.od.ua
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
  • 04 лютого, 15:00
  • 419
Гороскоп на лютий 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 01 лютого, 12:51
  • 2034
Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
  • 04 лютого, 17:00
  • 388
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Здоров'я