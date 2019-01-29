Чому у раціоні обов'язково має бути йогурт

Науковці розповіли про несподівану властивість йогуртів і те, чому не варто нехтувати ними у раціоні.

Британські дієтологи провели ряд досліджень і виявили, що звичайний йогурт допомагає нормалізувати артеріальний тиск. Річ у тому, що кисломолочний продукт містить чимало калію, який пришвидшує виведення зайвої солі з організму. Це у свою чергу і знижує тиск.

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Медики також не радять забувати про те, що йогурти багаті та кальцій та білок. А йогурти з низькою жирністю частенько є у списку продуктів для дієт, адже дозволяють побороти зайву вагу. За словами експертів, вживання цього смаколика 5 разів на тиждень дозволить зміцнити здоров'я.

Чим корисний йогурт

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