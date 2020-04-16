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Дієтологи назвали найкориснішу весняну зелень

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На третій сходинці опинилася редька - фото 1
На третій сходинці опинилася редька / inmoment

Група дієтологів склала список найбільш корисних і незамінних продуктів – їх перелік навесні очолили щавель і кульбаба.

Фахівці вважають, що вони допоможуть заповнити недолік вітамінів після зими.

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На першій сходинці корисної весняної зелені розмістився щавель – він допоможе зміцнити серцево-судинну систему та зір. На другому місці – квіти і листя кульбаби, які мають протизапальну дію та без проблем допоможуть впоратися із застудою.

Дієтологи назвали найкориснішу весняну зелень - фото 249089
Дієтологи назвали найкориснішу травневу зелень

На третій сходинці опинилася редька. Вона стабілізує обмін речовин і покращує процес травлення. Останні рядки дісталися капусті, яка допоможе вивести з організму токсини; шпинату, багатому йодом, і тому корисного людям, які страждають ендокринними захворюваннями.

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Джерело: inmoment
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