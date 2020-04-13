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Не з кави: дієтологи розповіли, з чого варто починати день

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Чим можна замінити каву - фото 1
Чим можна замінити каву

Більшість людей не уявляє свого ранку без чашки ароматної кави, яка дозволяє не лише збадьоритись, а й підняти настрій. Однак дієтологи назвали значно кращий смаколик з такими ж властивостями.

Кава однозначно допомагає швидко прокинутись та налаштуватись на робочий процес, проте вчені назвали не менш ефективний і значно корисніший смаколик. Виявилось, що найкраще відновлює енергію після сну звичайнісіньке яблуко.

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Звісно ж, ніхто не посперечається з тим, що кофеїн має й власні корисні властивості, але у нього є й недоліки, серед яких безсоння, зневоднення, погіршення травлення і навіть залежність. А от популярний фрукт таких наслідків зовсім не має. Зате яблука містять чимало антиоксидантів та корисних речовин.

Яблуко здатне замінити каву - фото 397719
Яблуко здатне замінити каву

До того ж, регулярне вживання цих фруктів дозволяє уповільнювати ріст ракових клітин та зменшує рівень поганого холестерину. Тому спробуйте замінити каву на яблуко, а результат не змусить на себе довго чекати.

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Джерело: medikforum
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