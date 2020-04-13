Не з кави: дієтологи розповіли, з чого варто починати день

Більшість людей не уявляє свого ранку без чашки ароматної кави, яка дозволяє не лише збадьоритись, а й підняти настрій. Однак дієтологи назвали значно кращий смаколик з такими ж властивостями.

Кава однозначно допомагає швидко прокинутись та налаштуватись на робочий процес, проте вчені назвали не менш ефективний і значно корисніший смаколик. Виявилось, що найкраще відновлює енергію після сну звичайнісіньке яблуко.

І ще: Учені розповіли про соціальне ожиріння

Звісно ж, ніхто не посперечається з тим, що кофеїн має й власні корисні властивості, але у нього є й недоліки, серед яких безсоння, зневоднення, погіршення травлення і навіть залежність. А от популярний фрукт таких наслідків зовсім не має. Зате яблука містять чимало антиоксидантів та корисних речовин.

Яблуко здатне замінити каву

До того ж, регулярне вживання цих фруктів дозволяє уповільнювати ріст ракових клітин та зменшує рівень поганого холестерину. Тому спробуйте замінити каву на яблуко, а результат не змусить на себе довго чекати.

Читайте також: Який фрукт додати до раціону, щоб швидко схуднути