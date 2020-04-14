Названі корисні і шкідливі властивості картоплі

Картопля є одним з крохмалистих продуктів, які дуже добре засвоюються організмом. Страви з картоплі швидко позбавляють голоду і заряджають енергією.

Медики відзначають такі корисні властивості картоплі:

включення цього продукту в раціон сприяє поліпшенню роботи серця і судин. Запечена картопля в мундирі багата калієм, який перешкоджає виникненню проблем з серцево-судинною системою

відновлює мікрофлору кишечника після отруєння алкоголем і допомагає позбутися печії

сира картопля містить величезну кількість аскорбінової кислоти і вітамінів групи В. Вони сприятливо впливають на нервову систему і зміцнюють імунітет

насичує організм корисними мінералами

нормалізує роботу печінки і шлунково-кишкового тракту

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Кому не можна їсти картоплю:

часте вживання смаженої картоплі призводить до порушення обміну речовин

людям, які страждають на діабет

у старій і зеленій бульбі міститься отрута, тому їх не варто вживати.

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