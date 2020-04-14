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Названі корисні і шкідливі властивості картоплі

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Картопля - фото 1
Картопля / kulinarissimo

Картопля є одним з крохмалистих продуктів, які дуже добре засвоюються організмом. Страви з картоплі швидко позбавляють голоду і заряджають енергією.

Медики відзначають такі корисні властивості картоплі:

  • включення цього продукту в раціон сприяє поліпшенню роботи серця і судин. Запечена картопля в мундирі багата калієм, який перешкоджає виникненню проблем з серцево-судинною системою
  • відновлює мікрофлору кишечника після отруєння алкоголем і допомагає позбутися печії
  • сира картопля містить величезну кількість аскорбінової кислоти і вітамінів групи В. Вони сприятливо впливають на нервову систему і зміцнюють імунітет
  • насичує організм корисними мінералами
  • нормалізує роботу печінки і шлунково-кишкового тракту

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Кому не можна їсти картоплю:

  • часте вживання смаженої картоплі призводить до порушення обміну речовин
  • людям, які страждають на діабет
  • у старій і зеленій бульбі міститься отрута, тому їх не варто вживати.

Названі корисні і шкідливі властивості картоплі - фото 397818

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Джерело: kulinarissimo
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