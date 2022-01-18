Дієтологи назвали найгірший варіант сніданку

Те, що сніданок краще не пропускати, — аксіома. За словами дієтологів, якщо це правило ігнорувати можна взагалі все зіпсувати. Але й не кожна їжа підійде на ранок.

Якщо розібрати популярні страви, які заведено їсти на сніданок, багато з них не потраплять до категорії рекомендованих. Серед них й вершкове масло, пише vitajournal.

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Фахівці повідомили, що жир тваринного походження особливо шкідливий для здоров'я людини через високу калорійність. Також у вершковому маслі міститься багато холестерину та тригліцеридів, що змушує печінку та підшлункову посилено працювати. Медики пояснили, що чим частіше людина їсть тваринні жири, тим вищий рівень холестерину та тригліцеридів у неї в крові. Тож варто зовсім відмовлятися від бутербродів з вершковим маслом.

В ідеалі сніданок має бути білково-жировим з достатньою кількістю клітковини. Білок — головний будівельний матеріал організму, основа ДНК, клітин та тканин, а також ферментів та гормонів.

Сніданок

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