Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята

Дієтологи назвали найгірший варіант сніданку

  • 282
Сніданок - фото 1
Сніданок / pinterest

Те, що сніданок краще не пропускати, — аксіома. За словами дієтологів, якщо це правило ігнорувати можна взагалі все зіпсувати. Але й не кожна їжа підійде на ранок.

Якщо розібрати популярні страви, які заведено їсти на сніданок, багато з них не потраплять до категорії рекомендованих. Серед них й вершкове масло, пише vitajournal.

Це цікаво: Сексу не буде: названі продукти, які значно знижують рівень тестостерону

Фахівці повідомили, що жир тваринного походження особливо шкідливий для здоров'я людини через високу калорійність. Також у вершковому маслі міститься багато холестерину та тригліцеридів, що змушує печінку та підшлункову посилено працювати. Медики пояснили, що чим частіше людина їсть тваринні жири, тим вищий рівень холестерину та тригліцеридів у неї в крові. Тож варто зовсім відмовлятися від бутербродів з вершковим маслом.

В ідеалі сніданок має бути білково-жировим з достатньою кількістю клітковини. Білок — головний будівельний матеріал організму, основа ДНК, клітин та тканин, а також ферментів та гормонів.

Сніданок- фото 492622
Сніданок

І ще: Чому варто носити сонцезахисні окуляри взимку

пропозиції партнерів
Новини