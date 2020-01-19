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Чому варто носити сонцезахисні окуляри взимку

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Зимове сонце - фото 1
Зимове сонце / informator

Зимове сонце не менш небезпечне, аніж літнє, через ті ж УФ-випромінювання. Як же вберегти очі?

Іноді взимку сонце навіть інтенсивніше. Тому очі піддаються впливу сонця на всі 100%. І медики рекомендують в холодну пору року носити окуляри з поляризацією і УФ-захистом.

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Через сонце можливі опіки очей і навіть глибші пошкодження рогівки і кон'юнктиви. Наслідком відсутності захисту очей від випромінювання може бути макулярна дегенерація, катаракти, фотокератит.

Причому небезпечні не тільки прямі сонячні промені, але і світло, що відбивається снігом і льодом. Існує навіть таке поняття, як "снігова сліпота". Цей стан може викликати тимчасову втрату зору на термін до двох діб.

Чому варто носити сонцезахисні окуляри взимку - фото 380543

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Джерело: informator
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