Продукти, яких слід уникати після тренувань

Не вся їжа однаково корисна після занять спортом

Фізичні вправи виснажують тіло, кидають виклик м'язам, тому потрібно "заправитися", щоб підтримувати гарне самопочуття протягом усього дня. Вживання неправильної їжі після тренування скасує майже все хороше, що ви зробили для свого тіла, і поверне назад до млявості і втоми. Уникайте ці продукти!

Розповідаємо, від яких продуктів слід відмовитися відразу після тренувань, аби не почуватися млявими та виснаженими.

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Солодкі коктейлі

Існує багато протеїнових коктейлів і порошків, рекламованих як здорові, але велика їх кількість містить занадто багато цукру. Інші містять абсурдні рівні хімікатів і штучних наповнювачів. Перед тим як братися за коктейль – почитайте склад.

Зверніть увагу на склад вашого коктейлю

Солодкі енергетичні батончики

Енергетичні батончики – величезна допомога, коли потрібно швидко перекусити. Але ті ж проблеми переслідують і бренди батончиків – занадто багато цукру і "заборонених" інгредієнтів. Повертаємось до попереднього пункту та уважно вивчаємо склад.

Низьковуглеводна їжа

Вуглеводи не є ворогами, особливо після тренування. Тіло потребує вуглеводів як джерело готового палива. Їжа після тренування повинна замінити їх.

Не всі вуглеводи рівні. Високо перероблені джерела вуглеводів (хліб, макарони, крекери) підвищують рівень цукру в крові і швидко "згорають". Кращий вибір для вуглеводів після тренування – фрукти.

Після тренувань рекомендують їсти фрукти

"Банани, ківі, полуниця і чорниця – відмінні джерела вуглеводів. У них є достатня кількість клітковини, щоб модулювати швидкість потрапляння цукру в кров. Це забезпечує стійку енергію протягом дня", – пише видання Food Eat Safe.

Солоні оброблені продукти

Після тренування виникає бажання попоїсти чогось соленого. Воно й не дивно, адже під час занять спортом ми втрачаємо сіль разом із потом. Натрій працює у співпраці з калієм, щоб підтримати нирки і управляти кров'яним тиском; калій, поряд з водою, також втрачається під час тренувань. Вищезгаданий банан і жменя горіхів разом зі склянкою води повернуть електролітну рівновагу без додавання обробленого цукру і хімічних добавок.

Бережіть себе та своє здоров'я, а також не забувайте насолоджуватися улюбленими хітами, перевіреними часом на Радіо МАКСИМУМ.

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