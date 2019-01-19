Учені виявили несподівані властивості квасолі

Американські науковці дійшли до висновку, що квасоля у щоденному раціоні здатна не лише зміцнити здоров'я, а й запобігти ожирінню.

Експерти зі США вважають, що саме щоденне вживання жмені квасолі є своєрідною профілактикою від захворювань серця та набору зайвої ваги. Річ у тому, що плоди цієї рослини мають чимало клітковини та білка, які позитивно впливають на здоров'я серцево-судинної системи.

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Підтвердило несподівані властивості квасолі і дослідження на мишах з ожирінням. Тваринкам ввели до раціону квасолю і виявили, що вони схудли під кінець експерименту.

Квасоля допомагає схуднути

Такий ефект пояснюється тим, що смаколик зменшує рівень холестерину. До того ж, така користь квасолі відчутна і для людей, які щоденно вживають близько жмені цього продукту.

"Квасоля рекомендується тим, хто страждає гіпертонією, атеросклерозом, неприємностями з серцевим ритмом і іншими захворюваннями серця і судин. Вона обов'язкова для людей з ослабленою і проблемною нервовою системою, адже допомагає швидко відновити сили. Крім цього квасоля – чудова профілактика і підмога в лікуванні туберкульозу", – наголошують медики.

Квасоля допомагає схуднути

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