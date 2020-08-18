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Дієтологи назвали головну помилку під час вживання дині

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Диня - фото 1
Диня / youtube

Головна помилка при вживанні дині – подавати її на десерт. Про це розповіла дієтолог Маргарита Корольова.

Так, ця баштанна культура має не тільки пристойну харчову цінність, але і високий глікемічний індекс. Тобто, каже дієтолог, її вживання з іншими продуктами неодмінно спричинить набір зайвих кілограмів.

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Тому фахівець радить вживати диню тільки як самостійний продукт. При цьому слід їсти якомога далі по часу від інших прийомів їжі. Крім того, дієтолог рекомендує обмежити цей продукт в раціоні людям, схильним до надмірної ваги, а також тим, у кого порушений вуглеводний обмін.

А от кавун, який популярний в той самий сезон, як і диня, має менше застережень. Як розповіла дієтолог, кавун може вбудовуватися у звичайний раціон людини і чудове підійде і як перекус, і як десерт. Їм можна перекушувати при правильному харчуванні. Мається на увазі обов'язковий сніданок, обід і вечеря.

Дієтологи назвали головну помилку під час вживання дині - фото 420771

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Джерело: youtube
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