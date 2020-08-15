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Названі ідеальні продукти для пізньої вечері

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Вечеря - фото 1
Вечеря / growfood

Дієтологи порадили, що на вечерю краще всього їсти овочі, рибу і інші продукти, що містять білок.

Як розповіли експерти, якщо дотримуватися цього правила в раціоні, то можна уникнути проблем із зайвою вагою.

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"Найбільш раціональним у фундаментальній класичної дієтології вважається варіант вечері, в якому присутні білкові та овочеві страви. Наприклад, риба, м'ясо або курка з овочами. Допустимими вважаються молочні, сирні продукти, тобто основні джерела білка", – пояснили експерти.

За його словами, перед сном не варто вживати продукти з високим вмістом вуглеводів: картопля, макарони, хліб і крупи. Коли ми їмо картоплю або макаронну пасту на вечерю, то надалі всі ці калорії йдуть в жирову масу. Сюди ж відносяться і фрукти.

Названі ідеальні продукти для пізньої вечері - фото 420480

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Джерело: growfood
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