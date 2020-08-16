Як приготувати томатну пасту вдома

Приготувати томатну пасту на зиму самостійно зовсім нескладно. Розповідаємо, як зробити смачну томатну пасту вдома.

Саме час запастися на зиму інгредієнтом багатьох страв – томатною пастою. Погодьтеся, що приготована паста вдома перевершує покупну як за смаком, так і за користю.

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Для приготування домашньої томатної пасти об'ємом 1,5 літра знадобляться свіжі помідори (8 кг) і стерильні банки. Виберіть зрілі, червоні, м'які томати. Потім помийте їх і наріжте на 4-6 частин. Після чого складіть в каструлю і поставте на вогонь. Готуйте помідори на середньому вогні приблизно 40 хвилин після закипання. Далі, коли отримаєте м'яку консистенцію, схожу на кашу, протріть розварену масу через дрібне сито: так ви видалите непотрібні шкірку і насіння.

Тепер отриманий томатний сік уварюють на слабкому вогні близько 2 годин, перевіряючи його хоча б раз на 20 хвилин, і помішуючи. Відзначимо, що паста почне густіти з дна, тому потрібно буде постійно помішувати її, поки не досягнете потрібного ступеня густоти. Потім розкладіть пасту в підготовлені баночки, закрутіть і залиште остигати догори дном, накривши рушником. Смачним вам заготівель!

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