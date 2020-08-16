Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Як приготувати томатну пасту вдома

  • 31
Томатна паста - фото 1
Томатна паста / diet

Приготувати томатну пасту на зиму самостійно зовсім нескладно. Розповідаємо, як зробити смачну томатну пасту вдома.

Саме час запастися на зиму інгредієнтом багатьох страв – томатною пастою. Погодьтеся, що приготована паста вдома перевершує покупну як за смаком, так і за користю.

І ще: Заготовки для борщу на зиму: 10 покрокових рецептів приготування борщової заправки

Для приготування домашньої томатної пасти об'ємом 1,5 літра знадобляться свіжі помідори (8 кг) і стерильні банки. Виберіть зрілі, червоні, м'які томати. Потім помийте їх і наріжте на 4-6 частин. Після чого складіть в каструлю і поставте на вогонь. Готуйте помідори на середньому вогні приблизно 40 хвилин після закипання. Далі, коли отримаєте м'яку консистенцію, схожу на кашу, протріть розварену масу через дрібне сито: так ви видалите непотрібні шкірку і насіння.

Як приготувати томатну пасту вдома - фото 420512

Тепер отриманий томатний сік уварюють на слабкому вогні близько 2 годин, перевіряючи його хоча б раз на 20 хвилин, і помішуючи. Відзначимо, що паста почне густіти з дна, тому потрібно буде постійно помішувати її, поки не досягнете потрібного ступеня густоти. Потім розкладіть пасту в підготовлені баночки, закрутіть і залиште остигати догори дном, накривши рушником. Смачним вам заготівель!

Як приготувати томатну пасту вдома - фото 420513

Це цікаво: Як заготовити зелень на зиму: способи заморозки

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
8 фільмів Альфреда Хічкока, які потрібно знати
  • 13 серпня, 18:43
  • 186
Для очей, вух і серця – 5 книг про те, як давати собі раду
  • 06 серпня, 11:50
  • 174
Як заготовити зелень на зиму: способи заморозки
  • 11 серпня, 15:47
  • 1170
Загрузка...
Новини