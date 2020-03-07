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Назване природне снодійне, яке дійсно працює

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Сон - фото 1
Сон / versiya

Вчені відкрили натуральне снодійне, виготовити яке можна з бананів. А ще воно дуже смачне!

Якщо серед запасів їжі у вас є банан, то з нього можна приготувати натуральне снодійне, стверджують вчені.

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Річ у тому, що гормон сну, мелатонін, виробляється під дією триптофану, кальцію і магнію. Саме цими речовинами багаті банани.

Медики рекомендують приймати бананову воду, щоб ці речовини краще подіяли. Доведіть до кипіння 0,5 л води і відразу ж вимкніть вогонь. У каструлю помістіть банан, причому шкірку з фрукта знімати не потрібно, а тільки слід відрізати кінчики і добре помити фрукт. Пити таку воду експерти радять за годину-дві перед сном.

Назване природне снодійне, яке дійсно працює - фото 390644

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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