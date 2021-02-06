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Чи дійсно клітковина настільки важлива для людини

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Клітковина - фото 1
Клітковина / growfood

Введення волоконної їжі в раціон людини не тільки позитивно впливає на її здоров'я, але і допомагає запобігти багатьом хворобам.

Їжа з високим вмістом клітковини забезпечує захист від таких захворювань, як високий кров'яний тиск і діабет 2 типу.

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Волоконно-заповнені продукти також сприяють зростанню здорових бактерій в кишечнику і забезпечують легше керування вагою. Багато продуктів містять суміш двох видів клітковини: розчинні і нерозчинні. Але деякі з них переважно першосортні джерела одного або іншого.

Нерозчинні волокна, містяться як правило в хлібних продуктах, таких як пшеничні висівки, сприяють регулярності, але лише тоді, коли клітковина вступає в реакцію з водою. Тому, щоб споживання нерозчинних волокон було ефективним, необхідно також збільшити кількість води, в іншому випадку це може призвести до запорів.

Розчинні волокна є сполуками, які містяться в бобових культурах, таких як квасоля і горох, насіння льону, цільне зерно овес, жито і ячмінь, і фруктах і овочах, наприклад в яблуках і апельсинах. Розчинні волокна можуть допомогти регулювати рівень цукру в крові, оскільки уповільнюють засвоєння вуглеводів.

Чи дійсно клітковина настільки важлива для людини - фото 446560

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Джерело: growfood
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