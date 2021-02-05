Чому не варто спати у шкарпетках: експерти назвали 5 причин

Існує ідея, що спати у шкарпетках корисно. Але експерти називають щонайменше 5 причини, чому цього краще не робити. Гайда читати, що про сон у шкарпетках думають фахівці.

Виявляється, не всі поділяють думку про те, що сон у шкарпетках корисний для вашого здоров'я. Але низка фахівців переконані, що краще цього не робити, і ось чому.

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1. Може погіршитися кровообіг. Якщо шкарпетки досить вузькі, мають тугу гумку, то сон у них може посприяти порушення кровотоку через ефект стиснення. Одна з причин того, чому не варто спати у таких шкарпетках, – підвищення ризику утворення згустків крові та тромбозу.

2. Імовірність шкірної інфекції. Носіння шкарпеток з матеріалів, несприятливих для шкіри, може викликати її інфекцію, – назвали ще одну причину експерти.

3. Може підвищуватися температура. За словами фахівців, шкарпетки під час сну можуть викликати перегрів і підвищити температуру тіла, що негативно позначається на стані деяких органів. Природним станом для тіла під час сну є певне зниження температури.

4. Це не дає спокійно спати. Шкарпетки, які здавлюють шкіру, надають стимулюючу дію на нерви, викликають непотрібну напругу, дискомфорт, – і все це заважає спати. Деякі фахівці рекомендують для швидкого і комфортного засинання тримати вночі ноги висунутими з-під ковдри, щоб забезпечити ефект зниження температури. Шкарпетки не дозволяють його досягти.

5. Погана гігієна. Носіння шкарпеток під час сну може збільшити ризик грибкових інфекцій через скупчення вологи у складках шкіри та впливу тепла.

"Ідея спати у шкарпетках має своїх прихильників. Якщо ви вирішите це зробити, переконайтеся, що ваші шкарпетки не надто тугі, зроблені з дихаючої тканини та чисті", – резюмували експерти.

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