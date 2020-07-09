Дієтолог розповіла, чи можна молочку тим, хто хоче схуднути

Дієтолог Лора Філіппова на сторінці в Instagram розповіла, скільки і які молочні продукти треба вживати людині і про безпечну норму для тих, хто хоче схуднути.

Молочна продукція входить в рекомендації ВООЗ і МОЗ України для щоденного вживання в збалансованому раціоні здорової людини.

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Найцінніші продукти для дорослого – це твердий сир і звичайний сир. І за вмістом Са, і за вмістом білку. Пам'ятаємо ж, білок важливо отримувати з різних джерел. Молочні продукти містять тваринний жир. Це корисний елемент їжі, але їх кількість в щоденному раціоні експерт рекомендує тримати під контролем. Саме тому твердий сир і сир середньої жирності оптимальні на кожен день.

Користь – в нормі! І в розмаїтті раціону. Не варто їсти твердий сир кілограмами, достатньо 30-50 грамів на день. Сир 150-200 грамів, також їжте різні продукти.

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