Ізраїльські учені здивували відкриттям про здорове харчування

Мало хто не знає про те, що здорове харчування – ключ до молодого вигляду та довголіття, але все не так просто. Детальніше читайте далі.

Дослідники з Ізраїля дійшли до висновку, що насправді здорового харчування не існує. Річ у тому, що організм людей по-різному реагує на однакові продукти.

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Це підтвердило дослідження, у рамках якого добровольців розділили на дві групи: однак харчувалась лише здоровою їжею, а друга – напівфабриками. Всього було залучено кілька десятків тисяч продуктів. З'ясувалось, що у представників двох команд учені фіксували не лише позитивні, а й негативні зміни, приміром стрибки цукру в крові. Все тому, що організм кожної людини по-різному реагував про їжу. Тому дехто міг схуднути на тих самих смаколиках, на яких інші збільшували масу тіла.

Більшість сучасних дієтологів орієнтується зараз на показник GI або глікемічний індекс, який показує, яка їжа є здоровою. А от результати дослідження ізраїльських науковців показали, що навіть однакові продукти можуть по різному впливати на стрибки глюкози. Яскравим прикладом стала одна із добровольців, у якої підіймався цукор в крові після томатів. А в її колеги по експерименту така ж реакція була на банани, проте солодощі не давали таких результатів у його випадку.

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