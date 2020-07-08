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Ізраїльські учені здивували відкриттям про здорове харчування

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Здорове харчування у кожного своє - фото 1
Здорове харчування у кожного своє

Мало хто не знає про те, що здорове харчування – ключ до молодого вигляду та довголіття, але все не так просто. Детальніше читайте далі.

Дослідники з Ізраїля дійшли до висновку, що насправді здорового харчування не існує. Річ у тому, що організм людей по-різному реагує на однакові продукти.

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Це підтвердило дослідження, у рамках якого добровольців розділили на дві групи: однак харчувалась лише здоровою їжею, а друга – напівфабриками. Всього було залучено кілька десятків тисяч продуктів. З'ясувалось, що у представників двох команд учені фіксували не лише позитивні, а й негативні зміни, приміром стрибки цукру в крові. Все тому, що організм кожної людини по-різному реагував про їжу. Тому дехто міг схуднути на тих самих смаколиках, на яких інші збільшували масу тіла.

Ізраїльські учені здивували відкриттям про здорове харчування - фото 414619

Більшість сучасних дієтологів орієнтується зараз на показник GI або глікемічний індекс, який показує, яка їжа є здоровою. А от результати дослідження ізраїльських науковців показали, що навіть однакові продукти можуть по різному впливати на стрибки глюкози. Яскравим прикладом стала одна із добровольців, у якої підіймався цукор в крові після томатів. А в її колеги по експерименту така ж реакція була на банани, проте солодощі не давали таких результатів у його випадку.

Ізраїльські учені здивували відкриттям про здорове харчування - фото 414618

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Джерело: newsyou.info
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