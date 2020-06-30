Як келих вина впливає на мозок

Мало хто відмовив би собі від келиха вина за вечерею, однак чи справді це корисно? На це питання відповіли американські науковці.

Дослідники з Інституту меддосліджень імені Файнштейна вважають, що помірне вживання спиртного не лише покращує настрій, а й позитивно впливає на мислення та пам'ять. І це стосується представників і жіночої, і чоловічої статі.

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Це підтвердило і дослідження, адже вживання алкоголю від низького до помірного рівня пов'язувалось з покращенням когнітивних функцій у порівнянні з відсутністю спиртного у раціоні взагалі. Але варто розуміти, що надто активне вживання таких напоїв здатне зовсім нівелювали користь для мозкової діяльності та ставати шкідливим.

До слова, діапазон вживання алкоголю, який вказано "низьким чи помірним", встановлено на рівні менш як 8 напоїв для жінок у тиждень і менше як 15 для чоловіків.

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