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Як келих вина впливає на мозок

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Користь алкоголю - фото 1
Користь алкоголю

Мало хто відмовив би собі від келиха вина за вечерею, однак чи справді це корисно? На це питання відповіли американські науковці.

Дослідники з Інституту меддосліджень імені Файнштейна вважають, що помірне вживання спиртного не лише покращує настрій, а й позитивно впливає на мислення та пам'ять. І це стосується представників і жіночої, і чоловічої статі.

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Це підтвердило і дослідження, адже вживання алкоголю від низького до помірного рівня пов'язувалось з покращенням когнітивних функцій у порівнянні з відсутністю спиртного у раціоні взагалі. Але варто розуміти, що надто активне вживання таких напоїв здатне зовсім нівелювали користь для мозкової діяльності та ставати шкідливим.

Як келих вина впливає на мозок - фото 413090

До слова, діапазон вживання алкоголю, який вказано "низьким чи помірним", встановлено на рівні менш як 8 напоїв для жінок у тиждень і менше як 15 для чоловіків.

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Джерело: medikforum
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