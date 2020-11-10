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Холостячка

Дієтолог розповіла, які салати шкідливіші за фастфуд

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Олів'є - фото 1
Олів'є / photorecept

Деякі салати, що користуються великою популярністю, насправді не такі вже й корисні, а за енергетичною цінністю можуть поступатися навіть фастфуду.

Крабовий салат з рисом

Улюблений багатьма крабовий салат з додаванням рису дуже калорійний. У нього входить охолоджений рис, в якому утворюється більше резистентного крохмалю, а його не розщеплюють ферменти підшлункової залози. Плюс до всього, основу салату складають крабові палички, в яких мінімум користі, зате багато хімічних добавок.

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Мімоза

Цей салат, як і оселедець під шубою, іноді буквально заливають майонезом. Такі страви гастроентерологи називають "калорійною бомбою". Заправляти салати слід нежирною сметаною або йогуртом без добавок. Це і смачно, і корисно.

Дієтолог розповіла, які салати шкідливіші за фастфуд - фото 434419

Олів'є

Ще один салат, який має велику популярність. Основна його шкода в майонезній заправці, яка "навантажує" організм, зокрема завдяки різним харчовим добавкам. Та й докторська ковбаса не найкорисніший інгредієнт, тому що містить сою, крохмаль і мінімум м'яса. Щоб олів'є був корисним, слід замінити майонез на сметану, а ковбасу на яловиче серце.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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