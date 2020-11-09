Лікарі назвали найнебезпечніший симптом коронавірусу

Лікар імунолог-алерголог Володимир Болібок розповів, що навіть без температури задишка може свідчити про негаразди з легенями при коронавірусі. Такий симптом свідчить про термінову необхідність звернення до лікаря.

За словами фахівця, рахувати частоту дихання треба в спокої, оскільки, якщо у людини піднімається температура, їй в принципі стає важче дихати.

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"Сіли в крісло, заспокоїлися, і просто дихаєте, рахуєте своє дихання. Для здорової дорослої людини частота дихання становить від 16 до 20 вдихів на хвилину. Якщо дихання частішає, це говорить про те, що розвивається дихальна недостатність", – сказав Болібок.

Лікар підкреслив, що задишка часто супроводжується тахікардією. "Якщо людина без температури має прискорений ритм серця і задишку, то це говорить про те, що треба бити на сполох, викликати лікаря, робити КТ (комп'ютерну томографію) легенів", – підсумував лікар. Якщо у вас спостерігаються симптоми важкої форми захворювання, негайно зверніться за медичною допомогою. Перш ніж відвідувати клініку або лікарню, зателефонуйте і попередьте про свій візит.

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