Ці сухофрукти найкорисніші для серця

Сухофрукти – улюблені ласощі багатьох, хто стежить за своїм здоров'ям. Мало того, що в таких продуктах багато корисних вітамінів, так вони ще й низькокалорійні солодощі. Медики розповіли, які сухофрукти корисні для серця.

Фініки є універсальним продуктом. Кількість важливих для організму речовин в складі цього продукту настільки велика, що харчуючись одними фініками і водою, людина може прожити тривалий час. У фініках міститься цинк, селен, мідь, марганець, залізо, фосфор, натрій, магній, кальцій і калій.

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У медицині фініки корисні при гіпертонії, перевтомі, захворюваннях серця, туберкульозі і анемії. Разом з тим вони стимулюють мозкову активність, мають зміцнюючий, тонізуючий і відхаркувальний ефект, заспокоюють кашель. Фініки, як засіб полегшують пологи, показані жінкам в період вагітності.

Крім цього доведено, що фініки підсилюють захисну систему організму від різних інфекцій, зміцнюють нирки, печінку і серце, нормалізує кислотний баланс і є прекрасним засобом для профілактики онкозахворювань та утворення пухлин.

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