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Як склянка води вранці впливає на організм: відповідь вчених

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Чому варто починати день з води - фото 1
Чому варто починати день з води

Склянка теплої води натщесерце – це справді хороша ідея для початку дня. І з цим погоджуються не лише блогери, а й науковці. Чому варто взяти за хорошу звичку починати день з води – читайте далі.

Поки хтось радить вранці пити воду з лимоном, то більшість медиків сходяться на думці, що ідеальним варіантом є склянка теплої води. Цей найпростіший напій має значно більше корисних властивостей, аніж будь-який інший.

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  • Очищення. Вранці вода допомагає вивести з організму всі токсини та допомагає швидше прокинутись. Також вона знижує рівень кислотності в шлунку.
Як склянка води вранці впливає на організм: відповідь вчених - фото 422233
  • Обмін речовин. Склянка води здатна пришвидшити метаболізм на 24%, а також дозволяє зменшити відчуття голоду і знижує шанси на переїдання.
  • Краса. Через зневоднення погіршується стан та вигляд шкіри, тому потрібно не лише вмиватись, а й випивати воду вранці. Така ж ситуація і з волоссям.
  • Імунітет. Тепла вода стимулюю лімфатичну систему, а також запускає всі процеси в організмі. Імунна система не є винятком.
Як склянка води вранці впливає на організм: відповідь вчених - фото 422234

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Джерело: newsyou.info
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