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Учені назвали ключову емоцію, яка продовжує тривалість життя
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Науковці зі США та Великої Британії визначили ключову емоцію, яка сприяє продовженню тривалості життя. Спойлер: ми усім цього завжди бажаємо на день народження.
Американські фахівці Техаського й Іллінойського університетів досліджували один вирішальний фактор збільшення тривалості життя. Вони визначили, що існує одна ключова емоція, яка може допомогти людям прожити довге і повноцінне життя.
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Наукові фахівці констатують, що продовжити тривалість життя можна завдяки емоції щастя.
За їх словами, суб'єктивне щастя частково визначається тим, як людина оцінює свою задоволеність життям. Крім цього, поняття щастя має на увазі відсутність важких переживань, а також рівень оптимізму та позитивних емоцій.
Ідею про те, що щастя сприяє продовженню життя, підтримали й наукові дослідники з Університетського коледжу Лондона. Вони проаналізували дані 3853 чоловіків і жінок віком від 52 до 79 років. Це були дані, зібрані за п'ятирічний період спостережень. Відомості показали, що у людей з найнижчим рівнем позитивних емоцій, показник смертності за цей час виріс на 7,3 відсотка. У тих, хто демонстрував більше позитивних емоцій, смертність, навпаки, знизилася на 3,7%.
В іншому випадку вчені, вивчаючи зв'язок між позитивним самопочуттям і смертністю, провели метааналіз, що включив дані 70 досліджень, які аналізували летальні випадки серед здорових і хворих груп населення. Позитивне самопочуття визначалося ними як комплекс "емоційного добробуту, позитивного настрою, радості, щастя бадьорості та енергії".
"Незалежно від того, добрим чи поганим здоров'я має людина, її позитивний психологічний добробут пов'язаний зі зниженням ризику смерті", – підсумували автори роботи.
Відповідно до їхніх висновків, люди, що почуваються щасливими, отримують можливість жити на 18 відсотків довше за тих, у чиєму житті недостатньо позитивних емоцій.
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