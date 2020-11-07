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Дієтолог назвала горіх, який допоможе схуднути

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Бутерброди з пастою - фото 1
Бутерброди з пастою / gettyimages

Попри те, що паста з арахісу доволі калорійна, дієтологи радять не відмовлятися від неї тим, хто хоче схуднути. Про це розповіла лікар-дієтолог Світлана Фус.

Причина таких рекомендацій криється у великій кількості жиру, що міститься в арахісі. Як пояснила дієтолог, це рослинні жири, представлені поліненасиченими жирними кислотами. Вони входять до складу клітинних мембран і допомагають проникати всім поживним речовинам в саму клітку. Крім того, в арахісі є велика кількість фолієвої кислоти і фітоестрогенів: через це його вважають жіночим продуктом.

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Тому арахіс допоможе засвоїтися глюкозі, і вона не осяде на ваших боках. Це і робить арахіс горіхом, який сприяє правильному метаболізму або обміну речовин. А це ключові фактори, що не дають погладшати.

Крім того, арахіс нормалізує гормональний фон, що теж дає відсіч зайвим кілограмам. Так, фітоестрогени не тільки прискорюють обмін речовин і працюють проти жирів, а ще сприяють пружній шкірі і розкішному волоссю. Але варто враховувати, що є обмеження: алергія і афлатоксини.

Дієтолог назвала горіх, який допоможе схуднути - фото 433934

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Джерело: poedim
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