Три причини додати до свого раціону батат

Солодка картопля (батат) не дуже популярна на українських столах. І дарма. Цей крохмалистий коренеплід, багатий вітамінами ц антиоксидантами, може бути відмінним доповненням до будь-якої дієти.

Розповідаємо, чому варто додати до свого раціону батат.

Це цікаво: Як змінить організм звичка пити натщесерце воду з лимоном

Зір

Солодка картопля містить каротиноїди – антиоксиданти, що відповідають за підтримання зору. Бета-каротин, через який батат має свій помаранчевий колір, також корисний для зору, оскільки він перетворюється на вітамін А.

Огляд 2013 року показав, що бета-каротин, поряд з іншими поживними речовинами, такими як вітамін C, E і цинк, може допомогти знизити ризик вікових захворювань очей.

Імунітет

Антиоксиданти в солодкій картоплі також можуть захистити імунну систему від вільних радикалів. Вони пошкоджують ДНК здорових клітин, включаючи клітини імунної системи, які необхідні для боротьби з інфекціями. Антиоксиданти допомагають боротися з цим пошкодженням.

Крім того, наявність вітаміну А в солодкій картоплі допомагає підтримувати імунну систему. У звіті за 2008 рік йдеться, що вітамін А – одна з найбільш важливих поживних речовин для підтримки імунної системи.

Робота мозку

Доказів, що солодка картопля покращує функцію мозку у людей, поки що недостатньо. Але при проведенні досліджень на тваринах учені отримали чимало багатообіцяючих результатів.

Наприклад, дослідження 2010 року показало, що антоціани, сполуки, які мають антиоксидантну дію, що присутні в солодкій картоплі, можуть пригнічувати запалення в мозку мишей, а інше продемонструвало, що пам'ять покращилася у старих мишей, яким давали антоціани.

Спробуйте додати до свого раціону батат. Він не лише дуже смачний, а й може принести масу користі вашому здоров'ю!

Читайте також: Чому помідори не можна зберігати в холодильнику